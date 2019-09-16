16 сентября в мире отмечают день охраны озонового слоя, именины у Алексея, Андрея и Василия.
Народные праздники
Православные почитают сегодня память святых Домны и Василины Великой. В домах проводили генеральную уборку, выносили из жилья хлам. Погоду угадывали по закату - если он красный - скоро придут морозы. Если на Василину идет дождь - осень будет без осадков.
Международные праздники
16 сентября - Международный день охраны озонового слоя. Инициатор праздника - Генассамблея ООН. Дату установили в память о подписанном Монреальском протоколе о защите озонового слоя Земли.
События и даты
Сегодня городу Ромны Сумской области исполняется 1117 лет. Лозовая Харьковской области отмечает 150-летие и 76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Бердянску 192 года.
16 сентября 2000 года украинского журналиста Георгия Гонгадзе последний раз видели живым.
В 2011 году самолет рухнул на зрителей авиашоу в штате Невада. Около 60 человек пострадали, двое погибли.
Сегодня американский актер Микки Рурк отмечает свой 67-й день рождения.
Также день рождения празднует известный американский иллюзионист Дэвид Копперфильд. Ему исполняется 63 года.
Именины
День ангела у Алексея, Андрея и Василия.