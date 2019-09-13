"Мисс Украина-2019" стала 24-летняя гимнастка Паша из Харькова. Фото и видео
В столице выбрали "Мисс Украину-2019", ею стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша.
Девушка - мастер спорта по художественной гимнастике. О ее спортивных успехах свидетельствуют многочисленные фото в Instagram - у нее соблазнительное стройное, подтянутое тело и невероятная растяжка. Красавица имеет экономическое образование и сейчас получает еще и юридическое.
Фото: kiev.informator.ua
Девушка получила приз в 400 тыс. гривен. В декабре этого года она будет представлять Украину на "Мисс мира" в Лондоне. На вопрос, как она восприняла свою победу, Маргарита призналась, что мечтала об этом: "Не знаю. Я начала плакать, потому что это была моя заветная мечта".
Фото: instagram.com
Видео: tsn.ua
Напомним, что в "Мисс Украина" разрешили участвовать 25-летним девушкам с ростом 168 см.
Также мы писали о том, что корону "Мисс Украина-2018" передали Леониле Гузь, которую в сети называют "проплаченной".