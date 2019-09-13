В столице выбрали "Мисс Украину-2019", ею стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша.

Девушка - мастер спорта по художественной гимнастике. О ее спортивных успехах свидетельствуют многочисленные фото в Instagram - у нее соблазнительное стройное, подтянутое тело и невероятная растяжка. Красавица имеет экономическое образование и сейчас получает еще и юридическое.

Фото: kiev.informator.ua

Девушка получила приз в 400 тыс. гривен. В декабре этого года она будет представлять Украину на "Мисс мира" в Лондоне. На вопрос, как она восприняла свою победу, Маргарита призналась, что мечтала об этом: "Не знаю. Я начала плакать, потому что это была моя заветная мечта".

Фото: instagram.com

Видео: tsn.ua

Напомним, что в "Мисс Украина" разрешили участвовать 25-летним девушкам с ростом 168 см.

Также мы писали о том, что корону "Мисс Украина-2018" передали Леониле Гузь, которую в сети называют "проплаченной".