Пятый президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 13 сентября, пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Уточняется, что Порошенко прибыл на допрос в 10:00.

"Порошенко пришел на допрос", - сказала журналистам Анжелика Иванова.

При этом пресс-секретарь не уточнила, в рамках какого уголовного производства сегодня проводятся следственные действия с участием Петра Порошенко.

Напомним, на прошлой неделе в Госбюро расследований уточняли, что следующие допросы Порошенко назначены на 10, 13, 18 и 27 сентября.

Также мы сообщали, что глава ГБР Роман Труба заявил, что пока Порошенко депутат, привести его на допрос в принудительном порядке не получится. Но уже с 1 января, после отмены депутатской неприкосновенности, это можно будет сделать. А пока ему вручат повторную повестку. Порошенко вызывали по делу о злоупотреблении властью или служебным положением.

Также мы сообщали, что НАБУ открыло дело против Порошенко и Климкина.