Сегодня, 13 сентября, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 1010 о поощрении обличителей коррупции. За проголосовали 283 народных депутата.

Рада также поддержала ускоренную процедуру подготовки данного законопроекта ко второму чтению.

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить закон "О предотвращении коррупции" статьей 53-7 "Вознаграждение обличителю", которая предусматривает, что право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, в результате которого нанесенный государству ущерб в пять тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления.

Размер вознаграждения планируется определять судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления. Размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

Кстати, в США, согласно закону, разоблачители получают 15-25% от изъятой суммы. То есть были случаи, когда человек получал миллионы за сообщение о факте коррупции. Там также надежно защищают обличителей.

Напомним, что в конце августа Зеленский внес в Раду законопроект про обличителей коррупции.

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