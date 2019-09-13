Ликвидация южных пустынь, "город с нуля" и парк развлечений. Зеленский назвал ТОП-8 проектов в Украине, куда пригласил иностранный бизнес
В пятницу, 13 сентября, на конференции YES-2019 президент Владимир Зеленский перечислил основные проекты, в которых он предлагает поучаствовать иностранным инвесторам. Об этом передает корреспондент "Страны".
"Нам есть что вам всем предложить. Это - ряд проектов, в которые под мои личные гарантии защиты я приглашаю иностранный бизнес", - сказал Зеленский во время выступления в Художественном арсенале в Киеве.
Владимир Зеленский отметил, что среди его приоритетов - энергетика, инфраструктура, прозрачный оборот земель. Также он пригласил присутствующих на инвестиционный форум в Мариуполь Донецкой области, который состоится в октябре, и анонсировал несколько проектов.
Вот что предложил президент инвесторам
1) Проект ирригации земель в южных регионах страны - превращение пустынных земель в урожайные;
2) межуниверситетский IT-кластер в Харькове;
3) центр кинопроизводства в Киеве. (специально под него в парламенте недавно приняли закон о съемках кино в Украине);
4) новый курорт на берегу Черного моря (Зеленский предложил построить "новый город с нуля");
5) проект горнолыжных курортов в Карпатах (уже рассматривается проект в Славском и Боржаве);
6) масштабный парк развлечений Park Aventura;
7) другие объекты инфраструктуры
8) объекты энергетики.
Зеленский сообщил, что в Украине будут содействовать и impact-инвестированию. "Проект на перекрестье искусства, образования и бизнеса. Прототип перезагрузки экономики во всех регионах Украины", - пояснил глава государства. Кроме того, планируется развивать остров Хортицу в Запорожье как сердце казачества и центр силы.
Как сообщала "Страна", Зеленский анонсировал разведение сил в районе Петровского и Золотого в ближайшие недели. При этом он призвал оставить санкции против России.