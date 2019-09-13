В Верховной Раде не согласились заменить неделю работы народных депутатов с избирателями на пленарную (рассмотрение законопроектов в зале). За это постановление № 2137 проголосовали только 29 нардепов, а 207 народных депутатов воздержались.

Об этом передает "112 Украина".

Во время обсуждения этого предложения представители оппозиции подчеркнули, что половина состава парламента - народные депутаты, избранные на мажоритарных округах, которым нужно отчитаться о работе в сессионном зале и объяснить их избирателям принятые решения.

Как сообщала "Страна", один из министров предложил отменить обязательное согласие "на обработку персональных данных". При этом, если согласие нужно брать принципиально, то Дубилет предлагает дописать его в конце документа, а не подсовывать отдельным листом.

Отметим, что в парламенте Украины не стали отменять советские законодательные акты, такие как КЗОТ и льготы чернобыльцам.