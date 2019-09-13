Украина обдумывает несколько сценариев возвращения Крыма. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на форуме YES-2019 (Ялтинская Европейская стратегия) в Киеве.

"Самая сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвращением Крыма. Скажу честно, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу вам об этом говорить, это еще рано", - заявил Зеленский.

Он не хочет, чтобы "кто-то использовал наши идеи". "У меня есть важные встречи... я жду встречи с президентом США. Мы обдумываем модель, если можно я на этом остановлюсь", - заявил президент. Зеленский подчеркнул, что пока у него не было встреч ни в нормандском формате, ни с президентом России Владимиром Путиным.

13 сентября президент Владимир Зеленский выступает на форуме YES-2019 в Киеве. Тема 16-й ежегодной конференции: "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе". "Страна" ведет онлайн-трансляцию этого события.

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