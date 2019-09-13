В американском городе Балтимор (штат Мэриленд) перед первым визитом президента США Дональда Трампа в воздух подняли гигантский воздушный шар, изображающий его в образе крысы. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Грызун напоминает американского лидера белокурой шевелюрой и красным галстуком, а в лапке он держит мобильный телефон. Шар был поднят жителями города над улицей Президент-стрит. При этом на нем был стикер со словами "Борись с фашизмом, останови Трампа".

Протестующие намеревались показать американскому лидеру, как его слова и действия сказываются на обычных людях. Также граждане вышли с предложением переименовать улицу в "проспект президента Барака Обамы" в честь бывшего лидера США.

Недовольство жителей Балтимора связано с недавним высказыванием Трампа о том, что город "заражен преступностью и крысами". Об этом президент США говорил, критикуя работу конгрессмена-демократа от Мэриленда Элайджу Каммингса, который отвечает за многочисленные расследования против Трампа и членов его семьи. После данных высказываний американского лидера обвинили в расизме, поскольку Каммингс и большинство его избирателей являются афроамериканцами.

Фото: twitter.com

Напомним, что Дональд Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны.

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