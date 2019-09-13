Освобожденный украинский активист Владимир Балух заявил, что Украина не должна отвечать на агрессию России зеркально. Об этом он сказал в интервью Liga.

"Что было самым ценным? За этот период пришло осознание, что Украина ни в коем случае не имеет права отвечать на их действия зеркально, как любят говорить в Кремле. Злом зло не победишь. За три-четыре дня до обмена в одной из книг я встретил высказывание Конфуция: "Если ты ненавидишь - значит, ты побежден". Это правда. Однако, если бы мне три года назад кто-то такое сказал, я бы очень спорил. А теперь сразу согласился. Пережитое, пройденный путь позволил мне это осознать", - сказал Балух.

Балух отметил что, чтобы одержать победу, нужно не ненавидеть, а научиться очень точно понимать саму природу действий соперника.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разведение сил сторон в ООС в районе Петровского и Золотого. Это может произойти в ближайшие недели.

Отметим, что он выступил против международных миротворцев на Донбассе.