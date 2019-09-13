Сегодня Владимир Зеленский выступил на саммите Ялтингской европейской стратегии (YES) - ежегодного бизнес-форума. До аннексии Крыма он проводился в Ялте, а потом переехал в Киев.

На этом мероприятии обычно выступают первые лица государства - в качестве зрителей и участников здесь собираются представители мирового бизнеса и западные преимущественно политики. Чаще всего с приставкой "экс".

В Украине форум YES считается влиятельным. Поэтому обычно там говорят не только об экономике, но и о важнейших вопросах, которыми живет Украина.

Зеленский говорил о политике больше, чем о бизнесе. В его вступительной речи было, как всегда, много ярких образов. Например, такой: "Счастье это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах".

"Страна" собрала главные заявления президента на саммите "Ялтинской стратегии".

О санкциях против России

В своей основной речи Зеленский заявил, что намерен возвращать территории только дипломатическим путем. И лучшим вариантом здесь он видит антироссийские санкции Запада.

"Единственный путь к этому - дипломатия. Ее мощное и действенное оружие - это именно санкции", - сказал президент.

Он обрушился на страны Европы, которые хотели бы снять санкции против России. И назвал их потери от торговых войн с РФ "налогом ради мира".

"Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, - очень им благодарен - нам помогают, но иногда думают о снятии санкций. Вы теряете деньги? Серьезно? Извините, мы теряем людей. Знаете, в цивилизованном мире платить налоги - это нормально. В частности, для обеспечения порядка. Санкции - это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите - это налог ради мира. И пока мир не будет возобновлен, санкции должны быть сохранены", - заявил Зеленский.

Как видим, это стопроцентное повторение риторики Петра Порошенко.

При это в основной своей речи президент ничего не говорил о попытках урегулирования в Нормандском формате, которые сейчас активизировались. Хотя это тоже дипломатический путь - причем тот, который, в отличие от санкций, зависит от Украины.

Будет разведение войск. Миротворцев не будет

О переговорах, которые идут сейчас между Киевом, Москвой и европейскими столицами, Зе упомянул уже после того, как начал отвечать на вопросы ведущего.

По словам президента, этот вопрос сейчас ведет новый глава МИД Вадим Пристайко. В рамках подготовки к ней в ближайшие недели начнется разведение сил у Золотого и Петровского.

Судя по этим словам, встреча в Нормандском формате в сентябре, как того хочет Зе, может и не состояться. Разведение сил процесс небыстрый.

Также президент анонсировал новый обмен пленными, но сроков не уточнил. В целом он повторил свою мысль, что намерен встретиться с Путиным в рамках "нормандии" до конца месяца.

На вопрос ведущего, рассматривается ли вариант введения миротворцев на Донбасс, Зе дал понять, что против.

"Я осторожно отношусь к этой теме... Я не хочу, чтобы у нас на Донбассе был сценарий абхазский или Приднестровье, когда миротворцы стоят на линии разграничения. Я не поднимаю тему миротворцев ... Но на границу Украины и России я их приглашаю", - ответил президент.

Последние слова были сказаны в шутливом тоне. То есть было ясно, что у Зеленского в такой вариант не верят. Хотя и повторили снова нереалистичную идею Порошенко о миротворцах на границе с Россией.

Крым и встреча с Трампом

Встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится "где-то в сентябре", заявил Владимир Зеленский.

В контексте этой встречи, которая должна была состояться еще в начале месяца, Зе упомянул вопрос Крыма. Президент сказал, что у него есть идеи, как вернуть полуостров, но Зе ждет встречи с Трампом.

"Я жду встречи с президентом США, мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами", - заявил он.

Также Зеленский с явной иронией отметил факт заморозки американской военной помощи Украине. Причем сделал это сам, без вопроса ведущего. Видимо, эта тема тесно связана с гипотетической встречей с хозяином Белого дома.

"Вы слышали, что США заблокировали нам военную помощь на 250 миллионов долларов, но теперь у нас прекрасные отношения с Штатами, потому что у нас теперь будет 140 и 250. Я благодарен им за помощь", - сказал, улыбаясь, Зеленский и добавил, что это неплохо - заблокировали 250 миллионов, а теперь Украина получит 390.

Что Зе предлагает инвесторам

В конце концов, Зеленский поговорил и об экономике. Он презентовал ТОП-6 проектов, куда пригласил иностранный бизнес.

1) Проект ирригации земель в южных регионах страны - превращение пустынных земель Херсонской области в урожайные;

2) межуниверситетский IT-класс в Харькове;

3) центр кинопроизводства в Киеве. Специально под него, заявил президент, Рада недавно приняла закон о съемках кино в Украине.

4) новый курорт на берегу Черного моря - "новый город с нуля", заявил Зеленский

5) проект горнолыжных курортов в Карпатах - "мы рассматриваем проекты в Славском и Боржаве";

6) масштабный парк развлечений Park Aventura - для гостей из центральной и восточной Европы.

Также президент заявил, что приглашает инвесторов в украинскую энергетику и инфраструктуру.