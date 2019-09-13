Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разведение сил сторон в ООС в районе Петровского и Золотого. По его словам, это намечено на ближайшие недели.

"Следующий этап у нас - разведение в Петровском и Золотом. Думаю, мы придем к этому в ближайшие недели", - заявил президент в ходе выступления на саммите YES-2019.

Как сообщала "Страна" по данным источников, на грядущей встрече в Минске 18 сентября члены Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсудят перспективу обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой в формате "всех установленных на всех установленных".

Напомним, о чем говорили советник президента России Владислав Сурков и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Берлине.