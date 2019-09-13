Сегодня, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил на открытии саммита Ялтинской стратегии YES-2019 в Киеве, что он против международных миротоворцев на Донбассе.

Отвечая на вопрос о возможности введения миротворцев, Зеленский сказал: "Я осторожно отношусь к этой теме... Я не хочу, чтобы у нас на Донбассе был сценарий абхазский или Приднестровье, когда миротворцы стоят на линии разграничения. Я не поднимаю тему миротворцев ... Но на границу Украины и России я их приглашаю".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у Зеленского хотят, чтобы "Нормандская четверка" собралась в сентябре и обсудила формулу Штайнмайера.

Так же мы ведем онлайн-репортаж с саммита Ялтинской стратегии YES-2019.