Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество оставить санкции против России, так как санкции - это главный способ возвращения украинских территорий. Об этом президент заявил на саммите Ялтинской стратегии YES-2019 в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции являются действенным "оружием" дипломатии как единственного пути к завершению войны на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины.

"Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я не раз говорил: единственный путь к этому - это дипломатия. Ее мощное и действенное оружие - это именно санкции ", - отметил Зеленский.

Владимир Зеленский считает, что санкции против Российской Федерации должны оставаться в силе, пока не будет восстановлен мир в украинском государстве.

"Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, - очень им благодарен - нам помогают, но иногда думают о снятии санкций. Вы теряете деньги? Серьезно? Извините, мы теряем людей. Знаете, в цивилизованном мире платить налоги - это нормально. В частности, для обеспечения порядка. Санкции - это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите - это налог ради мира. И пока мир не будет восстановлен, санкции должны быть сохранены ", - уточнил президент Украины.

При этом во вступительной речи Зеленский ничего не сказал о Нормандском формате и попытках урегулирования с РФ.

Напомним, 13 сентября президент Владимир Зеленский выступает на форуме YES (Ялтинская Европейская стратегия) в Киеве. Тема 16-й ежегодной конференции "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе". "Страна" ведет онлайн-трансляцию выступления.

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