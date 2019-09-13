Дубилет предложил отменить обязательное согласие "на обработку персональных данных"
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассматривает возможность отменить согласие на обработку персональных данных граждан Украины там, "где можно".
"Есть один документ, который меня просто бесит - "Згода на обробку персональних даних". Граждане вынуждены заполнять его при малейшем чихе. Вы не подумайте, я чту GDPR и закон "О защите персональных данных". Но какое заявление вы бы ни заполняли, высока вероятность, что вас попросят вдогонку к нему заполнить и этот документ… Хочу от этого заявления, где можно, избавиться", - написал Дубилет в Facebook.
Свое желание он объяснил тем, что при заполнении каких-то документов граждане и так понимают, что их данные будут обработаны.
Если согласие нужно брать принципиально, то Дубилет предлагает дописать его в конце документа, а не подсовывать отдельным листом. Он призвал пользователей соцсети поделиться, в какой ситуации их заставляли давать согласие на обработку персональных данных.
Фото: facebook.com/dubilet
Как сообщала "Страна", в Украине с 1 января 2020 года вступает в силу новая инструкция по делопроизводству в местных и апелляционных судах. Среди прочего она регламентирует порядок работы с документами с момента их поступления или создания до уничтожения или передачи в государственное архивное учреждение
Напомним, что в Верховной Раде отменили бумажный документооборот.