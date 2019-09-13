Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассматривает возможность отменить согласие на обработку персональных данных граждан Украины там, "где можно".

"Есть один документ, который меня просто бесит - "Згода на обробку персональних даних". Граждане вынуждены заполнять его при малейшем чихе. Вы не подумайте, я чту GDPR и закон "О защите персональных данных". Но какое заявление вы бы ни заполняли, высока вероятность, что вас попросят вдогонку к нему заполнить и этот документ… Хочу от этого заявления, где можно, избавиться", - написал Дубилет в Facebook.

Свое желание он объяснил тем, что при заполнении каких-то документов граждане и так понимают, что их данные будут обработаны.

Если согласие нужно брать принципиально, то Дубилет предлагает дописать его в конце документа, а не подсовывать отдельным листом. Он призвал пользователей соцсети поделиться, в какой ситуации их заставляли давать согласие на обработку персональных данных.

Фото: facebook.com/dubilet

Как сообщала "Страна", в Украине с 1 января 2020 года вступает в силу новая инструкция по делопроизводству в местных и апелляционных судах. Среди прочего она регламентирует порядок работы с документами с момента их поступления или создания до уничтожения или передачи в государственное архивное учреждение

Напомним, что в Верховной Раде отменили бумажный документооборот.