Руководителя Центра исследований политических ценностей, главу арт-объединения "Остання барикада" и экс-нардепа Александра Дония в Харькове облили зеленкой представители радикалов. Об этом сообщил Доний на своей Facebook-странице.

"Впервые меня в жизни облили зеленкой. Повредили глаз. Люди, которые думают, что они борются за Украину. А на самом деле они уничтожают Украину изнутри. Не понравилось слово "толерантность" в украинской национальной идее", - заявил Доний.

"Это то, о чем я пишу и говорю. Внутренняя агрессия помогает Путину колоть и колошматить Украину. Хотелось бы, чтобы глаз выздоровел", - добавил он.

Фото: facebook.com

В группе "Правий сектор/Харківщина" в Facebook рассказали свое видение ситуации. "Донию намазали вавку на гей-тусовке. Представители правых организаций "Правый Сектор Харьковщина", "Фрайкор","Традиция и порядок" хотели посетить "лекцию" представителей ЛГБ "Толерантность как национальная идея", которая анонсирована в Литературном музее Харькова, но их не пустили организаторы, а Анна Шарыгина начала кричать: "Фашисты, фашисты!", демонстрируя неуважение к тем, кто не поддерживает их точку зрения", - сказано в сообщении.

Там отмечают, что "после этого на скандальноизвестного Олеся Дония, который вызвался быть лектором на ЛГБТ-тусовке, вылился флакон зеленки". "Видимо, он хотел тем показать, что он тоже легко меняет цвета за деньги грантодателей", - написали радикалы.

Фото: facebook.com

Пресс-служба полиции уточнила, что инцидент произошел возле Харьковского литературного музея около 18:25 в четверг, 12 сентября.

"Группа лиц собралась возле Харьковского литературного музея для обсуждения марша "KharkivPride". В это время на них напали неизвестные. Они начали препятствовать проведению собрания, а затем облили зеленкой двух мужчин", – установили полицейские.

От написания заявления пострадавшие отказались и сообщили, что претензий ни к кому нет. Данные о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета Киевского отдела полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, что в Харькове одновременно с маршем ЛГБТ националисты проведут марш за семейные ценности.

Также читайте о том, что в Харьковском горсовете не будут требовать запретить гей-парад KharkivPride.