13 сентября в Киеве проходит второй день форума YES (Ялтинская Европейская стратегия) в Киеве. Тема 16-й ежегодной конференции "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе". Участники обсуждают глобальные вызовы будущего, а также политическую ситуацию и ее значение для Европы и Украины.

С утра на форуме выступил президент Владимир Зеленский. Он сделал несколько заявлений - о скорой встрече с Дональдом Трампом, о миротворцах на Донбассе, о санкциях. Также он перечислил проекты, для реализации которых Украина приглашает иностранных инвесторов. Среди них: проект ирригации земель в южных регионах страны; межуниверситетский IT-кластер в Харькове; центр кинопроизводства в Киеве; новый курорт на берегу Черного моря, построенный с нуля; новые горнолыжные курорты в Карпатах; масштабный парк развлечений.

Конференция организована международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука. За три дня, с 12 по 14 сентября, на мероприятии выступят более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран. Среди них президент Украины Владимир Зеленский, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Финляндии Саули Ниинисте, экс-президент Польши Александр Квасьневский, экс-премьер Великобритании Тони Блер, основатель форума YES Виктор Пинчук, израильский военный историк-медиевист, автор международного бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Харари, премьер-министр Катара Абдулла бин Нассер бин Халифа Аль Тани.

Прямая трансляция

11:00 Объявили перерыв.

10:45 Слово взял президент Финляндии Саули Ниинисте.

10:25 С речью выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

10:17 "Вы слышали, что США заблокировали нам военную помощь на 250 миллионов долларов, но теперь у нас прекрасные отношения с Штатами, потому что у нас теперь будет 140 и 250. Я благодарен им за помощь". Он добавляет, что это неплохо - заблокировали 250 чего-то, а теперь Украина получит 390.

10:16 По словам Зеленского, встреча с Трампом произойдет "где-то в сентябре".

10:13 Зеленский сказал, что у него есть несколько идей по Крыму, но заявил, что не хочет пока о них говорить. "Я жду встречи с президентом США, мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами".

10:11 Говорит, что в ближайшие недели решится вопрос с разведением сил в Петровском и Золотом Луганской области. "Следующий этап у нас - разведение в Петровском и Золотом. Думаю, мы придем к этому в ближайшие недели".

10:08 "Я осторожно отношусь к темам миротворцев на Донбассе. Я не хочу, чтобы на Донбассе был сценарий Абхазии и Приднестровья. Я не поднимаю тему миротворцев и тут есть Леонид Кучма и в минском процессе они не поднимают эту тему. Но я согласен, если миротворцы будут на границе с Россией, туда мы их приглашаем".

10:05 Говорит об олигархах, говорит, что надеется, что они усвоили, что правила изменились и перезапускают свои головы и ментальность.

"Мы предложили нормальные правила: монополистов больше не должно быть в Украине, у нас должен быть открытый рынок. Я уверен, что они нас услышат. А если не услышат, то придется другие попытки найти, как с ними говорить... Я думаю, они уже сами готовы, чтобы перезапускать свое отношение, перезапустить свою голову, свою ментальность", – сказал Зеленский.

"Они понимают, что если завтра развалится наша страны, если, не дай Бог, все люди отсюда поедут, для кого они имеют эти бизнесы, кто будет работать на их заводах? Мне кажется, что они уже ментально меняются", – добавил он.

10:00 Отвечая на вопросы, он говорит, что собирается идти только на один президентский срок.

09:52 Говорит, что Украине есть, что предложить иностранным инвесторам. "У нас есть ряд проектов куда я, под мои личные гарантии, гарантии защиты, приглашаю иностранный бизнес. Это энергетика, инфраструктура, прозрачные оборот земель", - сказал он на 16-й Ежегодной встрече. Перечисляет несколько проектов:

Проект ирригации (орошения - Ред.) земель в южных регионах страны, в частности в Херсонской области. "Амбициозная задача - превращение пустынных земель в плодородные", - пояснил президент;

Межуниверситетский IT-кластер в Харькове - городе с наибольшим количеством студентов;

Центр кинопроизводства в Киеве - Зеленский напомнил, что был принят закон о помощи госкино, и в Украине съемочная площадка, не хуже чем в Будапеште или Польше;

Новый курорт на берегу Черного моря. "Нужно уточнить, что это совершенно новое украинский город, с нуля", - сказал Зеленский.

Горнолыжные курорты в Карпатах - "Карпаты большие, и у нас есть гигантский потенциал стать восточноевропейскими Альпами. Сейчас мы рассматриваем проект в Славском и Боржаве";

Развитие острова Хортица;

Масштабный парк развлечений Park Aventura - для гостей из восточной и центральной Европы;

Также в Украине будут способствовать іmpact-инвестированию. "Проект на перекрестке искусства, образования и бизнеса. Прототип перезагрузки экономики во всех регионах Украины", - пояснил глава государства.

Также Зеленский пригласил присутствующих на инвестиционный форум в Мариуполе, который состоится в октябре

09:47 "Счастье это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах" - сказал Зеленский, выступая на форуме.

09:45 Призывает оставить санкции против России. Он заявил, что санкции - это главный способ возвращения украинских территорий: "Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я не раз говорил: единственный путь к этому - это дипломатия. Ее мощная и действенная оружие - это именно санкции.. Я не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, - очень им благодарен - нам помогают, но иногда думают о снятии санкций. Вы теряете деньги? Серьезно? Извините, мы теряем людей. Знаете, в цивилизованном мире платить налоги - это нормально. В частности, для обеспечения порядка. Санкции - это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите - это налог ради мира. И пока мир не будет возобновлена, санкции должны быть сохранены".

09:30 Зеленский говорит о счастье украинцев. Спрашивает у зала, что для них счастье - семья, жена, дети, здоровье - отвечают ему. "Счастье, когда папа возвращается домой до того, как я засыпаю" - цитирует Зеленский своего 6-летнего сына.