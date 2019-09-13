Дочь возвращенного в результате обмена удерживаемыми лицами Владимира Цемаха заявила, что он готов сотрудничать со следствием по делу о крушении Boeing рейса MH 17 над Донбассом в 2014 году. Об этом она рассказала в интервью "Настоящее Время". По утверждению Марии Левченко-Цемах, они с отцом уже вернулись на Донбасс.

Она заявила, что они вернулись не в Снежное Донецкой области, где жил ее отец до задержания украинскими спецслужбами. Предположительно, речь может идти о Харцызске, где жила она сама. Город не контролируется Киевом и находится под управлением так называемой "ДНР". На вопрос "Какие у вас планы дальше?" Мария ответила: "Жить".

Владимир Цемах - бывший начальник ПВО в подконтрольном т.н. "ДНР" городе Снежное. В 2019 году в результате специальной операции СБУ и ССО он был похищен в Снежном и вывезен в Киев. В ходе операции погиб один украинский военный, еще один был тяжело ранен. Цемах пообщался со "Страной" после своего освобождения.

Мы разбирались, как проходила спецоперация по его вывозу из Снежного.