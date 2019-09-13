Астронавты NASA на Международной космической станции (МКС) выйдут в открытый космос пять раз в сентябре и октябре, сообщили РИА Новости со ссылкой на космическое агентство.

Первоначальный план предусматривал два-три выхода в эти же месяцы. По словам представителя агентства, сейчас выбираются даты пяти выходов. Астронавты заменят старые аккумуляторные батареи в системе электропитания американского сегмента станции на новые. Их доставит на МКС японский грузовой корабль HTV-8 в сентябре.

NASA отметили, что изначальный график предусматривал выполнение части работы во время двух-трех выходов в сентябре, а остальные работы планировалось завершить в январе 2020 года за оставшиеся два-три выхода. Первые два из пяти выходов намечаются на 27 сентября и 1 октября.

Напомним, что к МКС полетел Dragon с 3D-принтером для печати человеческих органов и едой для космонавтов.

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