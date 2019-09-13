Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в 2019 году не посетит сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Страну вместо него будут представлять вице-президент Делси Родригес и министр иностранных дел Хорхе Арреаса. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как ожидается, Делси Родригес передаст генеральному секретарю ООН послание, подписанное 12 миллионами венесуэльцев, с требованием отменить санкции, введенные властями США.

"Подавляющее большинство представителей венесуэльского народа говорит: нет блокаде, нет санкциям", - сообщил лидер Венесуэлы.

Мадуро, выступая перед молодежным крылом правящей партии, подчеркнул: "В этом году я остаюсь с вами и буду работать в Венесуэле над ее безопасностью и спокойствием".

Как сообщала "Страна", в августе 2019 власти США ввели против Венесуэлы полное экономическое эмбарго.

Ранее в Deutsche Bank решили забрать себе 20 тонн золота. принадлежащего Венесуэле.