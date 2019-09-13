Верховная Рада сегодня рассмотрит президентский законопроект об обличителях коррупции, проект закона о концессии и о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, а также о едином взносе. Об этом говорится в повестке дня, опубликованном на сайте парламента.

Законопроект №1010 "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции депутаты планируют включить в повестку дня заседания и по результатам рассмотрения принять решение.

Кроме того, нардепы рассмотрят еще 10 законопроектов.

Так, у парламента будет возможность признать таким, что утратил действие, закон "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", а также закон "О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности".

Один из вопросов на рассмотрении - совершенствование порядка лицензирования хозяйственной деятельности.

Рада определится относительно законопроектов о госрегулировании космической деятельности и о концессии.

В заключение, планируют внести изменения в законодательство и Налоговый кодекс для введения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Напомним, что в конце августа Зеленский внес в Раду законопроект про обличителей коррупции.

Также "Страна" писала о том, что Грицак вернул СБУ право открывать производства на основании анонимок.