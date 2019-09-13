В Кабмине планируют присоединение Украины к энергетическому рынку Европы в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает пресс-служба правительства.

"Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году", - сказал премьер.

Гончарук также добавил, что Кабмин заинтересован в том, чтобы более глубоко понять опыт Эстонии в строительстве "государства в смартфоне" и применении современных технологий в управлении государством, поскольку Эстония первой в мире реализовала концепцию электронного управления.

Как сообщала "Страна", одним из вопросов для обсуждения на встрече Зеленского и Коломойского была ситуация вокруг компании "Центрэнерго". После смены власти в Украине, на "Центрэнерго", которое раньше было вотчиной смотрящих за энергетикой из ближайшего окружения Порошенко, поменялся менеджмент. Директором стал Виталий Потапенко, бывший топ-менеджер Львовского обогатительного комбината. Его связывают с Игорем Коломойским.

Напомним, что с сентября цену на электричество для предприятий намеревались снизить на 10%.