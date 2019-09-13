В Федеральной налоговой службе России (ФНС) заблокировали счета российского певца, народного артиста Филиппа Киркорова, который ранее обматерил организаторов "Новой волны". Об этом сообщает "Москва".

"Киркоров Филипп Бедросович. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - заявил источник, знакомый с официальным документом.

Также сообщается, что данные о блокировке счетов Киркорова в двух банках есть в базе ФНС "Банкинформ". Генеральный директор артиста Геннадий Рыбак заявил, что не в курсе решения о блокировки. Информацию он назвал "журналистской уткой".

Как сообщала "Страна", суд в России оставил под арестом имущество Липецкой фабрики Roshen. Под арестованное имущество фабрики попали склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса, а также семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. метров.

Отметим, что хит Киркорова, исполненный вместе с Тимати и Егором Кридом стал лидеров в поисковых запросах Украины.