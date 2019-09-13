Первый заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько пообещал реанимировать уголовные дела о коррупции в Генеральной прокуратуре. Об этом Касько заявил в программе "Право на власть" в четверг, 12 сентября.

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"Мы поднимем те уголовные производства, которые не были доведены до суда и касающиеся коррупции в прокуратуре, не только так называемых "бриллиантовых прокуроров", но и коррупции в прокуратуре в целом", - сказал Касько.

По его словам, большинство из дел, начатых предыдущим руководством ГПУ, пока находятся на стадии судебного разбирательства. Касько пообещал делать все, чтобы они были доведены до судебного решения.

Он выразил надежду, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка поддержит его в этим намерении.

Как сообщала "Страна", ранее в Генпрокуратуре остановили расследование уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве сотрудников "Беркута" на Майдане и признавшегося в стрельбе по ним из здания консерватории.

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