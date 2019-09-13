Организаторы антикитайского майдана в Гонконге перенесли проведение митингов с улиц города в торговые центры. Так они надеются помешать полиции их разогнать. Об этом сообщает Mothership.

"Тысячи протестующих собрались в торговых центрах, распевая неофициальный гимн Гонконга", - говорится в сообщении. Митингующие считают, что у полиции нет причин разгонять такие собрания, поскольку люди не делают ничего противозаконного.

Несмотря на то, что еще 15 июня глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила о приостановке рассмотрения законопроекта об экстрадиции, который был предлогом протестов, они не утихли. Участники антикитайского Майдана потребовали отставки Керри Лам и расследования действий полиции во время демонстраций.

Волна протестов, которые продолжаются с лета, уже привела к значительным потерям для экономики Гонконга, прежде всего в туристической и транспортной отраслях.

Hong Kong protestors are taking over shopping malls. pic.twitter.com/UMLceEMs33 — Claude Taylor (@TrueFactsStated) September 11, 2019

"кто не скачет, тот маскаль" на китайский лад

Фото: mothership.sg

Как сообщала "Страна", ранее на Майдан в Гонконге вышли школьники. Они решили образовать живую цепь. "Жители Гонконга, добавьте масла", - скандировали школьники.

При этом от лица демонстрантов в китайском Гонконге попросили защиты у президента США.