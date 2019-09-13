Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску заявил, что утилизация российских боеприпасов на территории непризнанного Приднестровья должна проводиться при поддержке ЕС, США и Украины.

Об этом глава внешнеполитического ведомства Молдовы заявил на пресс-конференции в Кишиневе, передает Укринформ.

"США, Евросоюз и Украина остаются полностью вовлеченными в наши усилия для решения таких сложных вопросов. Поэтому процесс утилизации российских боеприпасов, складированных в селе Колбасна, может быть осуществлен только при поддержке партнеров: США, ЕС и Украины", - заявил Попеску.

Вопрос утилизации российского вооружения на территории непризнанного Приднестровья обсуждался также во время встречи Нику Попеску с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее о готовности начать такой процесс заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Напомним, что на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района Приднестровья еще с советских времен хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов.