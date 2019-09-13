Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с громким заявлением. Глава российской дипломатии считает, что многолетняя война в Сирии уже закончена. Об этом передает газета "Труд".

"Война в Сирии действительно закончилась. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", - рассказал министр.

Сергей Лавров так же отметил, что страна начала процесс восстановления. На первом плане теперь находится оказание Сирии гуманитарной помощи и продвижение политического процесса по урегулированию кризиса в стране.

Глава МИД РФ заявил, что Москва придает большое значение регулярным контактам с сирийскими сторонами, в том числе с оппозицией. Он заявил, что она играет важную роль, принимая участие в международных встречах по Сирии в Астане и Женеве.

Напомним, что сирийская армия с 31 августа в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

Ранее "Страна" сообщала, что Сирия отдает России свой морской порт Тартус в аренду на 49 лет.

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