Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка публично пообещал, что ведомство под его руководством не станет заниматься "охотой на ведьм" и не будет возбуждать уголовные дела по политическим признакам.

Об этом он заявил вчера, 12 сентября, в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1".

"Мы не собираемся устраивать преследования по партийному признаку. Этого не будет в принципе", - ответил Руслан Рябошапка на вопрос, намерен ли он добиться осуждения и срока для экс-президента Петра Порошенко.

Руслан Рябошапка добавил так же, что в генпрокуратуре не будет политических разборок. Однако генпрокурор пообещал, что чиновники понесут наказания за свои преступные деяния, несмотря на политическую принадлежность.

Видео: ТСН

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что военный прокурор Владимир Чумак, заявил, что трагедия Иловайского котла будет тщательно расследована с чистого листа.

Так же мы рассказывали, что генпрокурор Рябошапка продолжил отставки в руководстве ГПУ.