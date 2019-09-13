Популярная украинская поп-певица Тина Кароль продолжает будоражить воображение многочисленной армии своих фанатов. В Instagram дива выложила очередные секси-фото. На одном из них Тина Кароль в блестящем купальнике сидит в мелком бассейне, а на другом певица позирует в черном белье - топике с длинными рукавами и трусиках.

На втором снимке хорошо можно оценить пышный бюст певицы и ее осиную талию. Подписчики Тины Кароль тут же разразились восторженными комментариями: "Богиня", "Красотка", "Королева", "Волшебная".

А пользователь с ником lev_vinnitskii даже посвятил Тине Кароль стихи. "Вяжет разум нежный стан! Голос, нежность, ты капкан!", - написал восхищенный поклонник.

Фото: instagram.com/tina_karol

Ранее "Страна" сообщала, что Кароль в платье со смелым декольте сравнили с Пугачевой.

Так же мы рассказывали, что Тина Кароль взволновала поклонников стройной фигурой в коротких шортах.