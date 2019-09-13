После скандала в Раде, когда нардеп Ирина Геращенко (фракция ЕС Петра Порошенко - Ред.) обозвала коллег из "Слуги народа" "зелеными человечками", регламентный комитет принял решение "дисквалифицировать" ее на 5 заседаний. Однако три фракции заявили о том, что не поддержат это решение.

"Голос", "Батькивщина" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" сошлись во мнении, что это слишком суровое наказание. Об этом представители фракций рассказали Укринформу.

"Мы не поддерживаем переход на оскорбления, к которым прибегла Ирина Геращенко. Называть своих коллег по залу "зелеными человечками" или "югендом" - это неприемлемо. Но это был первый случай, который заслуживает замечания, призыва больше так не делать, однако точно не публичного судилища. Если это процедурное решение требует одобрения зала, то мы однозначно будем против этого", - пояснил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

В то же время он подчеркнул, что нарушение этических норм и, например, "кнопкодавство", которое активисты зафиксировали со стороны двух депутатов от "Слуги народа", не являются "соотносимыми вещами". Поэтому, по словам Юрчишина, наказывать в первом случае дисциплинарным взысканием - неправильно.

Напомним, что весь сыр-бор разгорелся вот из-за этой фразы Ирины Геращенко: "Друзья вы знаете, 5 лет назад "зеленые человечки" захватили Крым, сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И на самом деле полностью его перечеркивают".