Новый главный военный прокурор Украины Виктор Чумак заявил о новом расследовании обстоятельств и причин, которые привели к Иловайскому котлу в зоне АТО в 2014 году.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу", передает ТСН.

"Иловайская трагедия и все, что происходило тогда в Иловайске, будет расследовано и будет расследовано очень тщательно. Политики могут сразу давать оценки, что это измена или что-то иное. У прокурора нет такого права и поэтому квалификация того, что там произошло, будет и она будет отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству", - сказал Виктор Чумак.

Напомним, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском в Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Они понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 взяты в плен и 158 пропало без вести. Вместе с тем, парламентская ВСК по расследованию трагедии оценивает общие потери украинских войск в тысячу человек. Кроме того, силы АТО за время боев под Иловайском потеряли военной техники почти на 300 млн грн.

"Страна" ранее в материале "Пять лет Иловайску" разбиралась, кто завел наши войска в котел и почему они не вернулись.