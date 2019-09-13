Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что глава России Владимир Путин общается с Владимиром Зеленским чаще, чем с Петром Порошенко во время его президентства. Об этом передает УНИАН.

"Президент Путин ответил на три звонка от президента Зеленского, и не думаю, что он ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко", - заявил Тейлор.

Он так же заметил в диалоге между Зеленским и Путиным определенный прогресс и наличие потенциала для положительных результатов.

По мнению Тейлора, украинский президент достиг великой победы благодаря возвращению пленников Кремля на родину.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор так же выразил предположение, что есть определенные признаки того, что Россия готова покинуть оккупированные территории Донбасса.