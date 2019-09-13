Украинская певица, экс-солистка "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова удивила сеть новым фото, которое в отличие от предыдущих оказалось очень скромным. На своей странице в соцсети артистка опубликовала снимок, на котором она запечатлена в теплом свитере, который наглухо закрыл все то, что она обычно демонстрирует. Образ дополнен джинсами и, похожими на ковбойские, сапогами.

А в сопроводительном тексте Анна Седокова пожаловалась на проблемы с памятью.

"Есть проблема! Я ничего не помню, особенно плохого, но это о глобальном, а если по мелочи, то после третьего ребенка я вообще абсолютно ничего не запоминаю. Хорошо еще, что я под фанеру не пою. У меня на каждом концерте новые слова песен. Сама написала, сама забыла, сама сочинила новые", - поделилась певица.

Фото: instagram.com

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