Первый бунт "слуг народа"

Монобольшинство "Слуги народа" уже на второй неделе существования стало давать трещины. Вчера это выразилось в двух нерезультативных (впервые в нынешнем парламенте) голосованиях. Причем сами вопросы не были такими уж принципиальными (в одном случае – за сокращение времени подготовки законопроекта ко второму чтению, в другом – за закон о правопреемничестве Украины по отношению), но сами голосования оказались показательными.

А сам бунт начался немного раньше – с того, что Банковая попыталась протащить через Верховную Раду норму об императивном мандате. Причем крайне жестком, когда мандата лишают и в случае выхода из фракции, и в случае исключения из нее, и в случае невхождения в нее. Причем и списочников, и мажоритарщиков.

Возмутились, понятно, все. Но списочники все же люди более подневольные, а вот мажоритарщики, хотя и пользовались брендом "Слуги народа", но прошли в парламент самостоятельно. И сейчас имеют по закону право даже выйти из фракции. Поэтому, пока такое право не отобрали, они подняли бунт.

В публичном пространстве, правда, об этом бунте заявили только двое депутатов-мажоритарщиков, которые уже и так засветились в качестве возмутителей спокойствия, – Дубинский и Бужанский. Но в этот раз за их спинами было немало пока еще анонимных сторонников.

В результате законопроект с повестки дня сняли, а норму попытались протащить втихаря – через другой законопроект. Но и тут бдительные противники императивного мандата обнаружили подвох.

В общем, пока относительную свободу "слугам" отстоять удалось. Правда, нельзя исключать, что вопрос вновь всплывет. Потому что руководству фракции нужно иметь рычаги влияния на своих депутатов.

Прежде всего на тех, кто связан с крупными группами влияния - те, кто ориентируется на мелкие в этом смысле не опасны - они будут колебаться вслед за "генеральной линией партии". А вот те, кто ориентируеся на Авакова и Коломойского могут вслед за своими патронами попытаться сыграть в свою игру против воли Зеленского - если взгляд патронов и президента по тем или иным законам не совпадут. Более того, если из фракции выйдут более 30 депутатов (а это Коломойский и Аваков организовать могут), то "Слуга народа" потеряет большинство и им нужно будет создавать с кем-то коалицию, либо вербовать внефракционных депутатов.

Поэтому, чтобы минимизировать эту угрозу во фракции и хотят ввести императивный мандат.

Почему сорвалась отставка Центризбиркома?

Судя по всему, серьезные трения возникли и у "Слуги народа" с ее сателлитами. Вчера в повестке дня должен был стоять вопрос об отставке старого состава Центризбиркома, но его пришлось снять, потому что 300 голосов (а именно столько нужно для увольнения всего ЦИК сразу) не нашлось.

Безусловно, тут сказалась и ситуация внутри "Слуги народа", но в меньшей мере. В большей все-таки проблемой стало недовольство остальных фракций парламента. Хотя на самом деле однозначно против смены состава Центризбиркома может быть только "Евросолидарность", которая еще под названием БПП провела в ЦИК восемь своих членов, но неготовность голосовать продемонстрировали практически все.

И вопрос тут не только в распределении мест в новом Центризбиркоме (хотя и это тоже), а в том, как ведет себя руководство парламента и "Слуги народа" в целом. Понятно, что, имея 254 голоса одной фракции, можно себе позволить почти все, что угодно, но нужно помнить, что иногда случаются ситуации, когда нужна помощь. Вчера такая ситуация случилась, и плечо не подставила ни группа "За будущее", ни даже "Батькивщина", которая в своем сателлитстве в последнее время переплюнула даже "гостей из будущего".

Такого сопротивления Банковая и руководство Рады скорее всего не ожидали. Ведь не случайно были запланированы две сессионные недели подряд, на которых собирались принять все, что придет в голову. А теперь до следующей недели нужно решить вопрос и с собственной фракцией, и с союзниками. Иначе лучше распустить всех в округа, чем демонстрировать, что Рада уже выходит из-под контроля.

Перевыборы в Киеве – отдельно от остальных?

Впрочем, попытки претворить в жизнь ранее намеченные планы все-таки делаются. Вчера глава комитета Рады по гуманитарной политике Ткаченко написал о том, что Киеву срочно нужны перевыборы мэра и Киевсовета. Написал он свой пост, конечно, не в качестве главы комитета, а потому, что считается одним из наиболее реальных кандидатов на должность городского головы.

Ситуация с досрочными местными выборами, как известно, подвисла. Сложно сказать точно, почему, но наиболее распространенная версия – что Банковая так и не нашла законной зацепки для роспуска. Хотя за последние недели столько решений принято только потому, что так захотелось главным "слугам народа", что у многих возникает сомнение в необходимости для власти обосновывать свои хотелки хоть как-то.

Но другого внятного объяснения, почему решения о перевыборах по всей стране до сих пор нет, пока никто не придумал. Не считать же серьезным объяснение Арахамии, что местные выборы надо проводить после реформы децентрализации. Тем более что, как видим, в Киеве никто децентрализации ждать не собирается.

Кстати, речь идет не только о Киеве. Поскольку идея о всеобщих местных застопорилась (хотя все еще не исключается), сейчас заговорили о необходимости в этому году поменять городскую власть хотя бы в столице, Харькове и Одессе – то есть в городах с самыми большими бюджетами. И с самыми неконтролируемыми мэрами.

Правда, обосновать необходимость снятия Кернеса и Труханова еще сложнее, чем обосновать отставку Кличко. Но не исключено, что это все же попытаются сделать. Тем более что (как уже сказано выше) время начинает работать против Банковой.

Добробаты добровольно сдали оружие?

Самая резонансная новость вчерашнего утра – сообщение Нацполиции о том, что три добровольческих батальона, находящиеся в зоне ООС, добровольно сдали оружие. На него обратили не так уж много внимания, хотя можно только представить, как состоящие из националистов добробаты добровольно сдают оружие полицейским, и становится понятно, что произошло нечто экстраординарное.

Интересно, что новость о "сдавшихся" добробатах появилась одновременно со слухами о том, что министр внутренних дел Аваков и первый замкомандующего Нацгвардией Аброськин уходят в отставку. Поначалу оба информацию опровергли (причем Аброськин опровергал из Донбасса, где как раз занимался добробатами), и создалось впечатление, что проводится специальная акция по демонстрации нужности министра и руководства Нацполицией. Однако чуть позже стало известно, что отставка Аброськина все-таки состоялась.

Поэтому очевидно, что ситуация с руководством МВД и Нацполиции сложнее, чем выглядела изначально. Похоже, что Авакову одновременно приходится доказывать свою нужность и жертвовать фигурами из собственного окружения. А значит, атака на министра идет серьезная.

Но, чем бы ни мотивировались действия Нацполиции, следует отметить, что разоружение националистических добробатов – важный шаг и с точки зрения контролируемости ситуации в зоне ООС, и с точки зрения профилактики возможных беспорядков на остальной территории. Если, конечно, оружие сдано все.

Партиям деньги не нужны?

И еще одна новость вчерашнего дня – результативное голосование в первом чтении за уменьшение финансирования парламентских партий в два раза и за лишения финансирования непарламентских партий вообще. Предложение вполне укладывается в рамки предвыборной программы партии Зеленского "Сделаем их еще раз". Больше всего, кстати, пострадает партия "Слуга народа", так что вроде как претензий к власти и нет.

На самом деле все началось сразу после парламентских выборов, когда один за другим стали появляться возмущенные возгласы патриотов насчет того, что финансирование получит партия Шария. Новая партия власти, будучи чувствительной к подобным массовым истериям, сигнал услышала – и придумала популистски правильный ход. Потому что 99% граждан посчитают правильным, чтобы партиям вообще из госбюджета денег не давали.

То, что подобная норма вводилась для уменьшения влияния на партии олигархов, сегодня уже забыто. Особенно в свете того, что сегодня один олигарх может собрать всю верхушку украинской власти для постановочного фото. Да и, говоря объективно, госфинансирование стало скорее подспорьем для олигархов, чем их заменой.

Так что наиболее пострадавшими окажутся не они и даже не партия Шария, а инициаторы проекта "Сила и честь": вложив средства в президентскую кампанию, чтобы отбить их на парламентской, они провалили вхождение в Раду и явно задолжали тем, кто покупал мандаты. А теперь еще и госфинансирование у них отобрано – то есть на лицо полное банкротство.