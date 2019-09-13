"Слуги народа" еще три месяца назад обязались сложить мандат в случае кнопкодавства
Кандидаты в депутаты от "Слуги народа" еще в конце июня подписали меморандум, который предусматривает обязательство голосовать лично, придерживаться регламента и присутствовать на всех заседаниях парламента.
В случае нарушения установленных правил парламентарий обязывался сложить мандат.
В меморандуме сказано, что кандидаты в народные депутаты от "Слуги народа" обязуются добровольно сложить полномочия в случае нарушения принципов партии, положений меморандума, отказа от голосования за законопроекты, предусмотренные программой политсилы, выхода из фракции или решения фракции об исключении нардепа.
"Это наша позиция на следующие пять лет", – заявил тогда еще председатель партии Дмитрий Разумков.
Напомним, что в среду было зафискировано сразу два случая кнопкодавства депутатов от "Слуги народа".
Однако партия, вопреки своим предвыборным обещаниям, не потребовала от депутатов сложить мандат, а лишь сообщила, что они отказываются от своей месячной зарплаты.
Ранее "Страна" информировала, как нардеп от "Слуги народа" занялся в Раде кнопкодавством и сразу написал пост с критикой кнопкодавов.
Кроме того, журналистами был зафиксирован еще один случай кнопкодавства, и тоже от "слуги народа".