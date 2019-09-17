Известный российский шоумен и юморист, а также муж Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал в соцсети пляжные фото, на одном из которых он кажется полностью обнаженным.

"Если что, я в плавках", - предупредил Галкин подписчиков в сопровождающей фото подписи.

На фото муж Примадонны российского шоубизнеса запечатлен на берегу моря в лучах солнца, которые "размыли" его плавки. Судя по всему, артист отдыхает в отпуске, поскольку его публикация сопровождается хештегами "море" и "отдых".

Максим Галкин на берегу моря. Фото: instagram.com

Напомним, в конце августа в сети появилось новое фото помолодевшей Аллы Пугачевой с мужем Максимом Галкиным, сыном Гарри и дочерью Лизой.

Также мы сообщали, что Пугачева с Вайкуле сходили на дискотеку без Галкина.