Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко может отказаться от промежуточного боя и больше не выходить на ринг в 2019 году. Об этом сообщает boxingscene.com со ссылкой на промоутера украинского боксера Боба Арума.

Как рассказал промоутер, украинец готов выйти на ринг, если получит достойного соперника, иначе Ломаченко проведет следующий бой только в марте-апреле следующего года с победителем поединка за титул IBF между Ричардом Комми и Теофимо Лопесом.

"На этой неделе я разговаривал с менеджером Ломаченко Эгисом Климасом, и он сказал, что Лома хочет взять паузу, если не поступит предложение о большом бое в этом году. Если такое предложение будет, то он будет драться, но в противном случае он планирует подождать победителя поединка Комми - Лопес", - заявил промоутер.

Известно, что бой между Комми и Лопесом назначен на 14 декабря. Ломаченко встретится с победителем, а на кону будут стоять четыре пояса и звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее "Страна" писала о том, что следующим соперником украинца Ломаченко может стать непобедимый боксер из Австралии.

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