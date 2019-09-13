В Польше 26-летний парень из-за ревности и неразделенной любви убил свою подругу, 26-летнюю девушку.

Как рассказали в польской полиции, парня выследили и пытались задержать на границе с Германией, но он достал пистолет, в результате копам пришлось открыть огонь на поражение и убить молодого человека.

Как выяснилось, несколько месяцев назад пара встречалась, но девушка, которую звали Кристина, решила бросить Павла.

Девушка работала в прачечной на окраине города Гожув.

Днем в рабочее время парень приехал якобы ее проведать, но на глазах у всех достал пистолет и отрыл стрельбу на поражение. У девушки спастись не было шансов, пуля угодила прямо в голову.

Позже стало известно, что парня не остановило и обращение девушки сначала в полицию, а потом и в суд, который обязал Павла оплатить штраф в 500 злотых.

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