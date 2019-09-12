В Киеве охранная будка во время демонтажа упала на человека.

Как говорится в сюжете ТСН, в одном из столичных районов рабочие благоустройства приехали к жилому комплексу с целью убрать забор, шлагбаум и охранную будку.

"Все это, говорят, установлен незаконно. Но когда к будке прицепили тросы и начали поднимать, то она сорвалась прямо на одного из рабочих", - говорится в материале.

Мужчина получит травмы и открытый перелом, первую помощь ему оказали прохожие. В больнице рабочего уже прооперировали.

Как сообщала "Страна", в Днепре плохо закреплённая кабина упала на ремонтировавшего её водителя и убила его.

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