Вернувшийся на днях из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов устроил публичную расправу над "самой ненавистной вещью на Земле" - тюремной робой, которую он носил в колонии.

Бывший заключенный облил ее бензином и сжег на глазах у своей семьи и знакомых.

Видео расправы опубликовано на странице активиста Максима Прокопенко в соцсети. Судя по голосам за кадром, очевидцами события были и дети.

"Эта роба заключенного - самая ненавистная вещь на Земле, которую я не люблю. Символ России, гори в аду", - сказал Сенцов и поджег одежду.

Тюремная роба вспыхнула мгновенно под восторженные возгласы очевидцев: "Слава Украине!", "Хорошо горит!"

После этого Олег Сенцов заявил, что почувствовал облегчение.

Ранее "Страна" писала о том, что Сенцов признался, что участвовал в обсуждении подрывов объектов в Крыму.

Также мы сообщали, что Сенцов рассказал, как проводил время за решеткой.