Веселого и абсолютно здорового 72-летнего продюсера когда-то культовой группы "На-На" Бари Алибасова заметили катающимся на велосипеде в Москве.

Фото продюсера успел сделать журналист Виктор Шендерович, но только из-за спины и остается только верить юмористу на слово.

"Давненько я не работал папарацци. Человек на велосипеде - это Бари Алибасов. Проехал мимо меня, улыбнулся, поздоровался. Проблем со здоровьем, чисто визуально, не наблюдается", - утверждает Шендерович.

Фото: www.facebook.com

Ранее сообщалось, что Алибасова обвинили в инсценировке отравления ради пиара юбилейного тура группы "На-На".

Экс-директор актера и певца Никиты Джигурды заявила, что отравление российского продюсера Бари Алибасова - фейк. По ее словам, Бари является гением рекламы.

Кроме того, были выявлены доказательства, что отправление Алибасова оказалось пиар-акцией продюсера.