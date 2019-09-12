Стал известен размер военной помощи Украине, решение о предоставлении которой поддержали Администрация президента США Дональда Трампа и Конгресс. Об этом соообщает посольство Украины в США на своей странице в соцсети.

"Приветствуем поддержку Администрацией США и Конгрессом решения по разблокированию помощи в области безопасности Украине… Эти средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, предоставление услуг, способствующих улучшению возможностей Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В частности, политика безопасности предусматривает помощь в $250 млн из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива безопасности помощи Украине", $115 млн в рамках программы Государственного департамента США "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также $26,5 млн по этой же программе из бюджета 2018 года. В общем - $391,5 млн.

"Такая политика безопасности поддержки Соединенными Штатами народа Украины в борьбе с российской агрессией является свидетельством стратегического партнерства между нашими странами и весомым вкладом в укрепление европейской и евроатлантической безопасности", – подчеркнули в украинском посольстве.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Конгресс США обещает выделить Украине военную помощь, даже если Трамп будет против.

Также мы сообщали, что президент США уволил советника Джона Болтона, который только вернулся из Киева.

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