Киев уже несколько дней в буквальном смысле страдает от задымления. С воскресенья вокруг столицы горят торфяники и несанкционированная свалка, говорится в сюжете ТСН.

"Огня не видно, но несколько районов, в частности Бориспольский, дышат смогом. Первые претензии полетели в сторону мусороперерабатывающего завода", - говорится в сюжете.

Гектары земли вокруг Киева охвачены пламенем. Так горят торфяники - сверху лишь дымится, огонь внутри. Четверо суток пожарные пытаются их потушить. Торфяные пожары вблизи Киева сейчас на площади в 8 гектаров.

Кроме торфяников, на днях горела еще и свалка. Киев местами затянуло смогом. В соцсетях жители сразу нескольких микрорайонов жалуются на невыносимый смрад – страдает Левый берег, задымление ощущается и в районе дворца "Украина".

Онлайн люди мониторят ситуацию. Карта уровня загрязненности атмосферного воздуха на Левом берегу показывает умеренный уровень. Такое приложение жительница столицы Анастасия установила на телефон, с ним просыпается и ложится спать. Ночью говорит, отметки в их районе всегда красные.

"Это происходит ночью, каждую ночь с восьми часов, как раз когда машины начинают свозить мусор на завод, и палят они его именно ночью. Для тех, кто здесь живет, это очевидно", - рассказывает Анастасия Шаманина.

Как сообщалось ранее, что в Киевской области горит свалка отходов возле мусоросортировочного завода.

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