В США после нескольких смертей среди вейперов, в департаменте здравоохранения штата Нью-Йорк рассказали, при каких симптомах необходимо в срочном порядке обращаться к врачу. О первой смерти курильщика в США стало известно еще 23 августа, пишет Washingtonpost.

Симптомы были опубликованы на сайте департамента здравоохранения:

Легочные (кашель, одышка, боль в груди);

Желудочно-кишечные (тошнота, рвота, диарея);

Усталость;

Лихорадка;

Головная боль.

В 14 штатах США уже зарегистрированы около 100 случаев заболеваний, связанных с вейпингом. В общей сложности, около 31 случая болезни с ранее неизвестными симптомами зафиксированы среди подростков.

По состоянию на 5 сентября, в департамент здравоохранения поступило 34 сообщения от врачей штата Нью-Йорк о дыхательной недостаточности среди пациентов возраста от 15 до 46 лет. Врачи отмечают, что жалобы поступили от тех, кто использует продукты, содержащие каннабис (конопля/марихуанна). Однако пациенты утверждают, что использовали различные продукты вейпинга.

В связи с этим в департаменте здравоохранения штата Нью-Йорк провели лабораторные исследования, которые показали, что в каннабисе содержится масляная форма витамина Е. Ацетат витамина Е не является одобренной добавкой в жидкостях для парения, утвержденных Программой медицинской марихуаны штата Нью-Йорк. Кроме того, он является общедоступной пищевой добавкой, которая, как известно, не причиняет вреда при приеме внутрь в виде витаминной добавки или при нанесении на кожу.

По словам медиков и экспертов, это было первое вещество, обнаруженное ими во время исследований. Однако ученые не торопились делать поспешные выводы в своих диагнозах, поэтому было принято решение продолжить ряд исследований.

На днях Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк объявил о новых результатах расследования легочных заболеваний, связанных с вейпингом, которые были зарегистрированы по всему штату, включая обновленное количество случаев заболевания и информацию о проведении испытаний в лаборатории Центра Уодсворта.

"Случаи легочных заболеваний, связанных с вейпингом, продолжают расти в штате Нью-Йорк и в стране", - сказал уполномоченный здравоохранения доктор Говард Цукер, - Мы призываем общественность проявлять бдительность в отношении любых продуктов для вейпинга, которые могут использоваться ими или членами их семей, и немедленно связываться со своим врачом, если у них появляются какие-либо необычные симптомы...Мы продолжаем изучить все варианты борьбы с этой проблемой общественного здравоохранения ".

Результаты лабораторных испытаний показали очень высокое содержание витамина Е почти во всех пробах, содержащих каннабис, которые были проанализированы Центром Уодсворта в рамках этого исследования.

Однако Департамент продолжает исследовать его воздействие, поскольку его маслоподобные свойства могут быть связаны с наблюдаемыми симптомами.

В Департаменте здравоохранения призвали тех, кто использует продукты Vape, не приобретать "на улице" продукты, содержащие каннабис. Эти продукты запрещены на законных основаниях не доступны в штате Нью-Йорк для использования, поскольку, являются не проверенными и могут содержать вредные вещества.

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