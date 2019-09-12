Стали известны точные даты, время и место проведения матчей киевского футбольного клуба "Динамо" в первом раунде Юношеской Лиги УЕФА.

Так, 2 октября подопечные Игоря Костюка сыграют в Киеве против "Шкендии" из Северной Македонии, сообщает пресс-служба киевского клуба.

Поединок пройдет на поле стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского и начнется в 17.00.

Ответный поединок пройдет в Скопье на поле тренировочного центра Федерации футбола Северной Македонии FFM Training Centre.

Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по киевскому времени.

Победитель этой пары выйдет во второй раунд Пути чемпионов стран, где встретится с победителем пары "Богемианс" (Ирландия) - ПАОК (Греция).

Ранее сообщалось, что перенесенная встреча "Динамо" и "Мариуполя" в чемпионате Украины состоится 25 сентября.

Еще отметим, что сборная Украины едва ушла от поражения в товарищеской игре с командой Нигерии.