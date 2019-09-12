Гол украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в ворота "Норвича" набрал больше всего голосов в опросе болельщиков "Вест Хэма", которые назвали лучший мяч команды в августе. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

The story. The goal. The celebration.



There was only ever going to be one winner of our August Goal of the Month... pic.twitter.com/cm5TCHoiqf — West Ham United (@WestHam) September 12, 2019

Напомним, что Андрей Ярмоленко забил гол в матче 4-го тура АПЛ. На 56-й минуте его мяч оказался в ворота "Норвича" и сделал счет 2:0.

В октябре прошлого года украинец получил тяжелую травму и пропустил остаток сезона. Последний раз Ярмоленко забивал в чемпионате Англии еще в сентябре 2018-го, когда оформил дубль в игре с "Эвертоном".

Ранее "Страна" писала о том, что Ярмоленко готовится выйти на поле в составе сборной Украины после тяжелой травмы.

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