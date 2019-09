Гол украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в ворота "Норвича" набрал больше всего голосов в опросе болельщиков "Вест Хэма", которые назвали лучший мяч команды в августе. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

