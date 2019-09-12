Полиция задержала жительницу села Старые Соколы, которую подозревают в причастности к пожару в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщается на сайте ГУНП Киевской области.

Уточняется, что пожар разгорелся 11 сентября в 12:25 вблизи села Новые Соколы Ивановского района на территории Дымарского лесничества. Правоохранители установили, что причиной пожара стал поджог травы.

"Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после - перешел на Чернобыльскую зону", - говорится в сообщении.

На данный момент пожар продолжается, для тушения применена специальная пожарная техника, также пожарные привлекли авиацию. Подозреваемая женщина дает показания следователям.

Открыто уголовное производство по ст. 245 (уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса. Подозреваемой грозит до 2 лет лишения свободы.

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