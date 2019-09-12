Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 1056-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности".

Решение поддержали 327 народных депутатов, сообщает Укринформ.

В пояснительной записке отмечается, что целью законопроекта является обеспечение дополнительных гарантий защиты права собственности в Украине. Этого планируют достичь путем внесения изменений в некоторые законодательные акты.

Законопроект предусматривает устранение основных юридических пробелов, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса. В частности, проект предусматривает:

прекращение деятельности аккредитованных субъектов;

введение обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав;

внедрение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав;

повышение ответственности за нарушение соответствующих регистрационных процедур.

Авторы предполагают, что с принятием проекта закона будет снижено количество рейдерских захватов недвижимого имущества и корпоративных прав, а также будут снижены расходы граждан и бизнеса, связанные с защитой собственности от противоправных посягательств.

Среди авторов законопроекта - первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук и народные депутаты от фракции "Слуга народа" Игорь Фрис, Елена Шуляк и Владимир Ватрас.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада не отменила акты СССР, среди которых хотели убрать Кодекс законов о труде и льготы чернобыльцам.

Также мы сообщали, что Рада отменила бумажный документооборот в парламенте.