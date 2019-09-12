Жители Киверцовского района 11 сентября устроили драку с работниками сектора реагирования патрульной полиции Киверцовского отдела полиции. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

Глубокой ночью при патрулировании района, близ села Карпиловка, сотрудники группы реагирования патрульной полиции Киверцовского отдела полиции за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль "Fiat Scudo".

Водитель - 46-летний житель села Карпиловка, отказался выполнять требование полицейских и предоставить документы на автомобиль.

Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На помощь ему приехали еще пять человек, которые начали драку с полицейскими. Во время драки правонарушители сорвали с полицейского камеру. В соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейский применил табельное огнестрельное оружие.

В результате инцидента двое полицейских с телесными повреждениями госпитализированы. В больницу с огнестрельными ранениями попали водитель автомобиля и также 24-летний житель села Карпиловка. Их жизни и здоровью угрозы нет.



Раненые в драке полицейские. Фото: vl.npu.gov.ua

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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