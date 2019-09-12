12 сентября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает на Facebook пресс-центр ООС.

Как сказано в сообщении, боец получил несовместимые с жизнью ранения.

Обстоятельства происшествия выясняются. Его детали устанавливает рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и командование воинской части.

Скриншот: Facebook/ pressjfo.news

Сегодня также стало известно, что 11 сентября в районе проведения операции ОС во время обстрела получили не совместимые с жизнью ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Ранее "Страна" сообщала о начале волны разоружения добровольческих батальонов, которые находятся на Донбассе.

Полиция приняла тонны оружия сразу у трех формирований: батальона имени Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона "Украинской добровольческой армии" Дмитрия Яроша.