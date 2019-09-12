НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал список из 133 производителей тепла, которые не выполняют требований законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа на льготных условиях (в соответствии с положением о возложении специальных обязанностей (ПСО). Об этом сообщается на сайте ведомства.

"НАК "Нафтогаз Украины" информирует о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобязанностей (ПСО) ... Сейчас список включает 133 должника при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) - 1316 предприятий", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе отмечают, что ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период.

Фото:naftogaz.com

Ранее "Страна" писала о предупреждении "Нафтогаза", что часть районов Киева может остаться без тепла.

Также мы сообщали, что "Нафтогаз" начал регулярную публикацию черных списков предприятий-должников.