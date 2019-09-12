В "Нафтогазе" назвали компании, которые срывают в Украине отопительный сезон. Полный список
НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал список из 133 производителей тепла, которые не выполняют требований законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа на льготных условиях (в соответствии с положением о возложении специальных обязанностей (ПСО). Об этом сообщается на сайте ведомства.
"НАК "Нафтогаз Украины" информирует о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобязанностей (ПСО) ... Сейчас список включает 133 должника при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) - 1316 предприятий", - говорится в сообщении.
В Нафтогазе отмечают, что ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период.
Фото:naftogaz.com
Ранее "Страна" писала о предупреждении "Нафтогаза", что часть районов Киева может остаться без тепла.
Также мы сообщали, что "Нафтогаз" начал регулярную публикацию черных списков предприятий-должников.